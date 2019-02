Polizeipräsidium Freiburg / Löffingen - Verkehrsunfallflucht ...

Löffingen - Verkehrsunfallflucht durch Fahrer eines Sattelzuges

Freiburg - Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 09.00 Uhr die Dittishauser Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Vorstadtstraße muss er wegen der Straßensperrung anhalten. Beim folgenden Wendemanöver fährt der Sattelzugfahrer rückwärts gegen eine Straßenlaterne und biegt diese dabei nach unten. Ein Passant sprach den Fahrer noch auf den Schaden an, dieser ignorierte die Ansprache und fuhr, ohne sich weiter um eine Schadensregulierung zu kümmern, in Richtung B31 davon. Der Sachschaden liegt bei ca. 500,- EUR.

Der Zeuge, welche den Fahrer aufmerksam gemacht hatte, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/806060, oder Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Clemens Winkler Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Telefon: 07651 / 9336 - 110 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/