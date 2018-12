Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Auseinandersetzung in ...

Lörrach: Auseinandersetzung in Gaststätte - Polizeibeamte beleidigt

Freiburg - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen kam es am Samstag gegen 02 Uhr in Lörrach-Stetten. Nachdem die beiden Personen zunächst in einer Gaststätte gemeinsam dem Alkohol zugesprochen haben sollen, kam es anschließend zum Streit. Hierbei flogen erst die Fäuste und es soll auch ein Klappstuhl eingesetzt worden sein. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten durch einen erheblich alkoholisierten Mann beleidigt. Da er die Angabe seiner Personalien verweigerte und drohend auf die Polizisten zuging musste er überwältigt werden. Der 33 Jährige musste seinen Rausch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausschlafen. Das Polizeirevier Lörrach führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung gegen die Polizeibeamten.

Kj

