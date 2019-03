Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Autofahrer mehr als doppelt ...

Lörrach: Autofahrer mehr als doppelt so schnell als erlaubt

Freiburg - Ein Autofahrer war am Dienstagabend auf der B 317 in Lörrach mehr als doppelt so schnell unterwegs als die erlaubten 50 km/h. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein führte in Höhe der Einmündung zum Grüttweg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb einer guten Stunde wurden sieben Fahrzeugführer beanstandet, die mindestens 21 km/h zu schnell waren. Auf vier Fahrer kommt ein Fahrverbot zu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 27 Jahre alter VW-Fahrer, der mit 107 km/h gemessen wurde. Auf diesen kommen ein zweimonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße von mindestens 280 Euro und ein Eintrag von zwei Punkten im Fahreignungsregister zu.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/