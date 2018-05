Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Besonderer Fall im ...

Lörrach: Besonderer Fall im Straßenverkehr beschäftigt Polizei - wer war der Raser ?

Freiburg - Lörrach: Besonderer Fall im Straßenverkehr beschäftigt Polizei - wer war der Raser ?

Ein besonderer Fall beschäftigte am Dienstagnachmittag die Polizei. Sie musste in einem heftigen Disput unter Verkehrsteilnehmern vermitteln, die Kontrahenten beruhigen und dabei nach dem wirklich schuldigen Temposünder suchen. Die Ausgangslage war in der Tat ungewöhnlich: eine Autofahrerin befuhr die Kreuzstraße und wurde in einem Tempo 30 Bereich von einem Fahrradfahrer überholt. In diesem Moment löste der dort aufgestellte stationäre "Blitzer" aus und fotografierte beide. Dies brachte die Autofahrerin auf die Palme, da sie sich keiner Schuld bewusst war. Sie hielt den flotten Radler an, stellte ihn zur Rede und wollte dessen Personalien, da sie ihn ihm den wahren Temposünder sah. Der Radler hatte gab seine Personalien nicht preis, worauf man die Polizei rief. Die Beamten übernahmen die Rolle des Schiedsrichters, führten mit den Betroffenen deeskalierende Gespräche und konnten die Gemüter beruhigen. Als mutmaßlicher Temposünder gilt momentan der Radfahrer, was die Auswertung der Bilder noch zeigen wird. Nachdem das Ganze soweit geklärt war, konnten die Autofahrerin und Radfahrer ihrer Wege ziehen.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/