Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach-Brombach: 14-Jährige ...

Freiburg - Lörrach-Brombach: 14-Jährige spätnachts unterwegs - Verdacht der Kifferei - Angaben zur Person verweigert

In der Nacht zum Mittwoch entdeckte eine Polizeistreife kurz nach 1 Uhr drei jüngere Personen, die vor einem Sonnenstudio auf dem Boden lagen. Die Streife hielt an und begab sich zu der Gruppe. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Cannabisgeruch fest. Die Personen im Alter von 19, 17 und 14 Jahren wurden durchsucht, jedoch nichts bei ihnen gefunden. Allerdings lag in Reichweite der 14-Jährigen ein Joint, mit dem natürlich keiner etwas zu tun haben wollte. Das Mädchen log die Beamten an und nannte mehrfach falsche Personalien. Auf Grund dessen wurde die 14-Jährige in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Verständigung der Eltern erschienen diese um 3 Uhr und holten ihre Tochter ab, gegen die wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Angabe falscher Personalien ermittelt wird.

