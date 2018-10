Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Dreister Diebstahl am ...

Lörrach: Dreister Diebstahl am Hauptbahnhof Lörrach

Freiburg - Die kurze Ablenkung eines Telefonats nutzte am Montag, gegen 17.15 Uhr, ein bislang unbekannter Täter. Ein Reisender hatte seine Laptoptasche neben sich auf seinem Reisekoffer liegen, als er durch den Unbekannten angerempelt wurde und so die Laptoptasche aus dem Blick verlor. In diesem Moment nahm der Dieb die Tasche an sich und rannte davon. Der Täter wurde als jüngerer Mann, mit kurzen, dunklen Haaren und ausrasiertem Nacken beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine Jeans und ein helles T-Shirt. Das Polizeirevier Lörrach (07621/176-500) bittet darum, dass sich Zeugen melden sollen, die den Vorfall, der sich neben dem Hauptgebäude des Bahnhofes ereignet hatte, beobachtet haben.

