Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Dreister Unfallverursacher ...

Lörrach: Dreister Unfallverursacher gibt falschen Namen an - Zeugensuche!

Freiburg - Ein dreister Unfallbeteiligter hat nach einem von ihm verursachten Unfall am Freitag, 22.03.2019, gegenüber seinem Unfallgegner einen falschen Namen angegeben. Zum Unfall war es am letzten Freitag, gegen 11:00 Uhr, auf der B 317 zwischen Lörrach und Schopfheim, an der Kreuzung "Hasenloch", gekommen. Der 78-jährige Unfallbeteiligte hatte dort die Rechtsabbiegespur in Richtung Recyclinghof befahren. Verkehrsbedingt musste er am Ende stoppen. Das bemerkte ein nachfolgender Autofahrer zu spät und prallte mit seinem Wagen ins das Heck des vorausfahrenden Mercedes-Benz. Verletzt wurde niemand, jedoch wurde am Mercedes-Benz ein Schaden von gut 1500 Euro verursacht. Die Fahrer tauschten ihre Personalien aus. Im Nachhinein musste dann der 78-jährige erkennen, dass die von dem Unfallverursacher falsch waren. Außer, dass dessen Pkw Schweizer Kennzeichen hatte, ist nichts Näheres bekannt. Das Polizeirevier Lörrach bittet deshalb Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07621 176-500). Jeder Hinweis zum gesuchten Wagen könnte für die Ermittlungen hilfreich sein.

