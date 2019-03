Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Einbruch in Gaststätte

Lörrach: Einbruch in Gaststätte

Freiburg - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Gaststätte in der Basler Straße in Lörrach eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen hierbei die Hintertüre auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. In den Räumlichkeiten wurde anschließend ein Spielautomat aufgebrochen und etwas Bargeld entwendet.

