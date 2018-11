Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Einbruch in Gaststätte in ...

Lörrach: Einbruch in Gaststätte in Lörrach-Hauingen

Freiburg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Gaststätte in Lörrach-Hauingen, Soormattstraße, eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 07621/176-500.

kj

