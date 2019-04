Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Fahrradfahrer fährt Hang ...

Lörrach: Fahrradfahrer fährt Hang hinunter - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg - Ein Fahrradfahrer kam am Sonntagmittag in Lörrach verletzt in ein Krankenhaus, nachdem er einen Hang hinuntergeraten und gestürzt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 77 Jahre alte Mann in der Straße Ob der Buck die Kontrolle über sein Fahrrad verloren. Eine Beteiligung andere Verkehrsteilnehmer kann ausgeschlossen werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kam der Verletze mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er zog sich eine Kopfverletzung und Schürfwunden zu.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/