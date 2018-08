Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach : Fußgänger von ...

Lörrach (2 Meldungen): Fußgänger von Pkw erfasst - leicht verletzt / Sommergewitter kühlt Gemüter nicht ab

Freiburg - Lörrach: Fußgänger von Pkw erfasst - leicht verletzt

Ein Fußgänger wurde am Mittwochmorgen in der Gretherstraße von einem Pkw erfasst und dabei leicht verletzt. Der 29 Jahre alte Autofahrer bog gegen 08:30 Uhr von der Milkastraße nach links in die Grehterstraße ab. Dabei missachtete dieser den Vorrang des 57 Jahre alten Mannes, der dort die Straße in der Fußgängerfurt bei grün überquerte. Der Fußgänger wurde von der linken Front des Autos erfasst und stürzte auf die Straße. Hierbei zog er sich Prellungen zu. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Lörrach: Sommergewitter kühlt Gemüter nicht ab

Für Abkühlung sorgte am Mittwochabend ein Sommergewitter über Lörrach. Eher das Gegensteil bewirkte es jedoch bei zwei Nachbarn in einem Stadtteil, deren Gemüter sich deswegen erregten. Der schon länger schwelende Streit fand am Mittwochabend Fortsetzung, nachdem die Wassermassen des Starkregens der Wohnung eines Nachbarn stark zusetzten. Sein Haus befindet sich im Umbau und die Dacharbeiten musste er aufgrund der nachbarlichen Beschwerde einstellen, so dass es nun in seine Wohnung regnete. Sehr zur Freude der Nachbarin, die ihn auslachte, so seine Wahrnehmung. Daraufhin nahm der Mann kleine Dachlatten und warf diese aus Verärgerung gegen das Haus seiner Nachbarin, so dass die Haustüre beschädigt wurde. Die Gemüter konnten nur durch die Anwesenheit einer Polizeistreife beruhigt werden. Wie die Nachbarin angab, habe sie den Regenschauer nur aus Sorge um ihren Schuppen beobachtet, der ebenso mit Wasser vollgelaufen war. Dadurch fühlte sich wohl ihr Nachbar provoziert. Ob sie gegen ihn Strafantrag stellt, will sie sich noch überlegen.

