Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach-Haagen: Fahrradfahrer nach ...

Lörrach-Haagen: Fahrradfahrer nach Kollision und Sturz erheblich verletzt

Am späten Donnerstagabend verunglückten in Haagen zwei Fahrradfahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei radelten die beiden Männer kurz vor 22 Uhr am Sportzentrum Impulsiv vorbei in Richtung Bahnhof. Offenbar fuhren sie nebeneinander und unterhielten sich vermutlich. Aus nicht bekannten Gründen kamen beide Radler zu Fall und verletzten sich derart, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

