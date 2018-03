Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach-Haagen: Karambolage auf ...

Lörrach-Haagen: Karambolage auf Parkplatz - Polizei sucht blaues Fahrzeug

Freiburg - Lörrach-Haagen: Karambolage auf Parkplatz - Polizei sucht blaues Fahrzeug

Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag auf dem Parkplatz des Impulsiv Centers (Beim Haagensteg) sucht die Polizei ein blaues Fahrzeug. Dessen Fahrer parkte nach Spurenlage ein oder aus und kollidierte hierbei mit einem geparkten VW Up. Dieser wurde an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde u.a. ein etwa ein Meter langer Streifschaden und blaue Fremdfarbe festgestellt. Das Verursacherfahrzeug müsste ebenfalls einen Schaden aufweisen. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-176500).

