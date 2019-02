Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Haarscharf am Kopf vorbei - ...

Lörrach: Haarscharf am Kopf vorbei - ungeduldiger Autofahrer wird angezeigt

Freiburg - Nur wenige Zentimeter ist am Mittwochmittag ein ungeduldiger Autofahrer an einem Polizisten vorbeigefahren. Auf der Bahnbrücke über die Schwarzwaldstraße lagen mehrere Gegenstände, die dort verloren worden waren. Deshalb wurde die Straße kurzzeitig mit dem Streifenwagen, samt eingeschaltetem Blaulicht gesperrt. Der 75jährige Autofahrer wurde angehalten und aufgefordert zu warten. Als sich der Polizeibeamte dann bückte, um einen Gegenstand aufzuheben, fuhr der Autofahrer einfach los, umkurvte den Streifenwagen und mit seinem Fahrzeug nur wenige Zentimeter am Kopf des Polizisten vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann völlig uneinsichtig und sah sein gefährliches Verhalten nicht ein. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.

