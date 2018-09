Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach-Hauingen: Alarmanlage ...

Lörrach-Hauingen: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Freiburg - Lörrach-Hauingen: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Am Montagabend kam es in Hauingen zu einem versuchten Einbruch in ein "Im Leh" gelegenes Wohnhaus. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr verübt. Nach Spurenlage waren zwei Täter am Werk. Einer stieg auf eine Überdachung, um an ein Fenster zu gelangen. Als er dieses aufzuhebeln begann, löste die Alarmanlage aus. Daraufhin gaben die Einbrecher auf und flüchteten. Einem Nachbarn fiel um 19 Uhr ein Mann auf, der rauchend die Straße entlangschlenderte und sich auffällig verhielt. Kurze Zeit später fuhr der Mann als Insasse einer dunklen Limousine mit französischem Kennzeichen nochmals am Tatort vorbei. Es ist davon auszugehen, dass die Insassen des Autos für die Tat in Frage kommen.

