Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach-Hauingen: Gewalttat auf ...

Freiburg - Lörrach-Hauingen: Gewalttat auf offener Straße - Mann verprügelt Frau - Passanten greifen ein

Am Sonntagabend kam es in Hauingen zu einer Gewalttat auf offener Straße. Um 20.30 Uhr entdeckte ein 31-jähriger Autofahrer in der Hebelstraße eine ihm bekannte Frau, auf die er nicht gut zu sprechen ist. Als sie an seinem Auto vorbeiging, stieg der Mann aus und ging auf die Frau los. Er schlug auf sie ein und versuchte offenbar, sie in den Kofferraum zu ziehen. Die Frau wehrte sich und schrie, worauf sie zu Boden geschlagen und getreten wurde. Passanten kamen dem Opfer zu Hilfe und zogen den Mann weg. Dabei wurde einer der Helfer selbst geschlagen. Man alarmierte die Polizei, worauf sich der Schläger entfernte. Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos, seine Identität steht jedoch fest. Für die verletzte Frau musste der Rettungsdienst angefordert werden. Gegen den 31-Jährigen wird wegen verschiedener Delikte ermittelt, da es offenbar nicht der erste Übergriff auf die Frau war.

