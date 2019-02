Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Ladendieb nach Verfolgung ...

Lörrach: Ladendieb nach Verfolgung gestellt

Freiburg - Völlig neu ausstatten wollte sich ein Dieb am Donnerstagmittag in einem Modegeschäft in der Lörracher Innenstadt. Er entnahm T-Shirt, Pullover, Jeans und zwei Paar Schuhe aus der Auslage und versteckte diese in einem mitgeführten Rucksack. Dies wurde jedoch durch eine Angestellte beobachtet, die den Dieb ansprach. Hierauf flüchtete dieser sofort, wurde jedoch durch die Angestellte und einen Ladendetektiv verfolgt. Hierauf wurden zwei Polizeibeamte aufmerksam, die sich an der Verfolgung beteiligten und das Laufduell auch gewannen. Der 20jährige Dieb konnte in der Milkastraße vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Kj

