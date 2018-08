Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Mopedfahrer versucht zu ...

Lörrach: Mopedfahrer versucht zu flüchten - alkoholisiert und Drogen dabei

Freiburg - Ein jugendlicher Mopedfahrer versuchte am Mittwochabend, sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Teenager sollte gegen 22:15 Uhr in der Wiesentalstraße angehalten werden. Die entsprechenden Signale ignorierte der Mopedfahrer und versuchte, über die Zufahrt zu einem Schnellrestaurants zu flüchten. Er konnte gerade noch von einem Polizeibeamten festgehalten werden. Er zeigte sich friedlich, weshalb die anfänglich angelegten Handschließen wieder abgenommen werden konnten. Allerdings hatte er zu viel getrunken. Ein Alcomatentest ergab einen Wert von gut 1,2 Promille. Außerdem hatte er in einer Dose sieben Joints und in der Hosentasche ein verbotenes Einhandmesser dabei. Neben diesen Gegenständen wurde auch sein Führerschein einbehalten, nachdem eine Blutprobe erfolgt war. Der Jugendliche wurde von seinem Vater auf der Wache abgeholt.

ma

