Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Motorradfahrer überholt mit ...

Lörrach: Motorradfahrer überholt mit hoher Geschwindigkeit rechts - Zeugensuche!

Freiburg - Zu einem gefährlichen Verkehrsverhalten, das am Mittwochabend in der Wiesentalstraße geschah, sucht die Polizei Zeugen. Ein Rollerfahrer zeigte an, dass er von einem Motorrad gegen 17:30 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit rechts überholt wurde. Er sei gerade im Begriff gewesen, in der Höhe der Kreuzung zum Grüttweg vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, als er das laute aufheulenden Motorgeräusch des Motorrades vernahm und deshalb den Fahrstreifenwechsel verzögerte. In diesem Moment schoss das Motorrad rechts vorbei und gefährdete ihn. Das Kennzeichen des Motorrades ist bekannt. An der Kreuzung soll ein rostfarbener BMW-SUV mit Lörracher Kennzeichen im Gegenverkehr gestanden sein, der abbiegen wollte. Dessen Insassen müssten den Vorfall beobachtet haben. Diese und andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621 176-500 zu melden.

