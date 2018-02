Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Nächtliches Sturmklingeln ...

Lörrach: Nächtliches Sturmklingeln an falscher Stelle - Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Freiburg - Lörrach: Nächtliches Sturmklingeln an falscher Stelle - Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Am Freitagfrüh, kurz nach 3 Uhr, baten Bewohner eines Hauses in der Köchlinstraße die Polizei um Hilfe. Anlass gab ein Fremder, der vor dem Eingang stand und Sturm klingelte. Eine Streife kam vor Ort und stellte einen sichtlich angetrunkenen Mann vor dem Haus fest. Er wurde kontrolliert und verhielt sich dabei uneinsichtig und aufsässig. Angeblich wollte er zu einer Dame, die dort aber nicht wohnt. Die Beamten erteilten dem 24-Jährigen einen Platzverweis und schickten ihn weg. Einige Zeit später ging das Ganze von vorne los. Der 24-Jährige war zurückgekehrt und klingelte erneut. Die Streife rückte ein zweites Mal an und nahm den Störenfried in Gewahrsam. Hierbei beleidigte der Mann die Beamten, worauf er bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gelangte. Ein Alkoholtest ergab übrigens einen Wert von etwa 2,4 Promille.

de

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Dietmar Ernst Telefon: 07621 176-105 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/