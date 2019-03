Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Parkplatzrempler mit Folgen ...

Lörrach: Parkplatzrempler mit Folgen - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Freiburg - Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem Parkplatz einer "Shisha-Bar" in der Wiesentalstraße. Zuvor hatte er nach Sachlage vermutlich beim Ausparkvorgang an einem dort geparkten Fahrzeug einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 EUR verursacht.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher bzw. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, sich unter 07621-176500 an die Polizei zu wenden.

