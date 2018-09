Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Radfahrer ohne ...

Lörrach: Radfahrer ohne funktionierende Bremsen unterwegs - ein Leichtverletzter

Freiburg - Infolge von Unachtsamkeit fuhr ein 34 Jahre alter Mann am Donnerstag gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf einen am Straßenrand geparkten Ford auf. Mit seinem Oberkörper flog er in die Heckscheibe, die dadurch kaputt ging. Mit Schnittwunden wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass am Fahrrad keine der Bremsen funktionsfähig waren, was auch unfallverursachend gewesen sein könnte. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

