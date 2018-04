Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Roller eines Pizzadienstes ...

Lörrach: Roller eines Pizzadienstes gestohlen

Ein fast neuer Motorroller eines Pizzadienstes wurde am Dienstagabend in der Spitalstraße gestohlen. Vermutlich steckte der Schlüssel, als der Roller gegen 21:45 Uhr auf der Straße vor dem Geschäft abgestellt worden war. Am Roller ist ein Versicherungskennzeichen aus dem aktuellen Jahr 2018 angebracht. Auffällig ist der Aufbau auf der hinteren Sitzbank für den Lieferservice. Der Roller hatte einen Neuwert von knapp 1700 Euro.

