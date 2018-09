Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Schulwegkontrolle der ...

Lörrach: Schulwegkontrolle der Polizei - etliche Fahrräder mit Mängeln

Am Mittwochmorgen führte die Polizei im Bereich des Campus Rosenfels eine Verkehrskontrolle durch. Zielgruppe der Aktion waren Schüler, die mit Fahrrädern zur Schule fuhren. Dabei achteten die Beamten vorrangig auf das Fahrverhalten und auf den Zustand der Fahrräder. An zehn Fahrrädern wurden Mängel festgestellt und protokolliert. Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler werden mittels Brief informiert und müssen dafür Sorge tragen, dass die Fahrräder ihrer Kinder in Ordnung gebracht werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

