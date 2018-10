Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Terminhinweis des ...

Lörrach: Terminhinweis des Polizeipräsidiums Freiburg - Präventionsveranstaltung für Seniorinnen/Senioren in Lörrach

Freiburg - Über die aktuellen Betrugsmaschen wie falscher Polizist, Enkeltrick und andere Kriminaltätsphänomene zum Nachteil von Senioren und Seniorinnen informiert das Polizeipräsidium Freiburg, Referat Prävention in einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe der Deutschen Rentenversicherung BW (DRV) und der Polizei. Dabei werden typische Vorgehensweisen von Tätern anschaulich erklärt, Möglichkeiten zum persönlichen Schutz aufgezeigt und Raum für Dialog geboten. Die Teilnahme an der Infoveranstaltung ist kostenlos. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 17.10.2018, von 16:30 -18:00 Uhr in den Räumen der DRV BW, Feldbergstraße 16, in Lörrach statt. Die zweite ist für Mittwoch, den 12.12.18, ebenfalls von 16:30 - 18:00 Uhr, am gleichen Ort geplant.

Interessierte werden gebeten, sich online unter aussenstelle.loerrach@drv-bw.de oder telefonisch unter 07621/42256-10 anzumelden.

