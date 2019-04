Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Unbelehrbare Ruhestörer ...

Lörrach: Unbelehrbare Ruhestörer kommen in Gewahrsam

Freiburg - Drei unbelehrbare Ruhestörer hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in Lörrach in Gewahrsam genommen. Die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren waren an diesem Abend drei Mal aufgefallen. Zuerst gegen 22:00 Uhr am Senser Platz, kurz vor Mitternacht im Rosenfeldpark und zum Schluss in Nacht zum Sonntag gegen 01:35 Uhr am Meeraner Platz beschwerten sich Bürger über den ruhestörenden Lärm. Die drei Männer waren jedes Mal dabei und auch mehrmalige Ansprachen und Platzverweise wiesen sie nicht in die Schranken. Rücksichtslos spielten sie Musik laut ab und schrien absichtlich herum, provozierten die Einsatzkräfte, zeigten sich aggressiv und zogen deren Anweisungen ins Lächerliche. Letztlich blieb, nachdem auch die Beschlagnahme einer Musikbox keine Wirkung erzielte, nichts anderes übrig, als die drei Rädelsführer in Gewahrsam zu nehmen. Neben Anzeigen werden den Dreien ebenso die Gebühren für die Polizeieinsätze in Rechnung gestellt.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg

