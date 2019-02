Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Unfallflucht in Tiefgarage ...

Lörrach: Unfallflucht in Tiefgarage - Zeugensuche

Freiburg - Zwischen 16.20 und 17.00 Uhr am Mittwoch wurde ein Skoda in einer Tiefgarage am Alten Markt angefahren und beschädigt. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, sucht Zeugen.

