Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Verkehrsunfall mit zwei ...

Freiburg - Am Samstag gegen 15.40 Uhr ereignete sich an der Einmündung Marie-Curie- und Clara-Immerwahr-Straße ein Verkehrsunfall. Hierbei soll ein 18jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt einer 25jährigen VW-Fahrerin missachtet haben. Diese befuhr die Clara-Immerwahr-Straße in Richtung Wiesentalstraße und stieß an der Einmündung mit dem einfahrenden BMW zusammen. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500, Zeugen.

