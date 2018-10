Polizeipräsidium Freiburg / Lörrach: Zeugensuche nach ...

Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht in Lörrach

Freiburg - Am heutigen Donnerstag, zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Körner Straße zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde ein schwarzer Suzuki an der hinteren Stoßstange erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und wird nun durch das Polizeirevier Lörrach gesucht. Am Suzuki entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Da es sich um einen belebten Parkplatz handelt, hofft die Polizei Lörrach (07621/176-500) auf Zeugen.

