Polizeipräsidium Freiburg / Malsburg-Marzell: Motorradfahrer ...

Am Sonntagnachmittag verunglückte nahe Malsburg-Marzell ein Motorradfahrer. Der 52-jährige Mann befuhr um 17.30 Uhr die L 140 von Badenweiler in Richtung Marzell. In einer Kurve überbremste er nach Sachlage sein Krad und stürzte. Hierbei verletzte sich der Kradfahrer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Feststellungen der Retter hatte der 52-Jährige Glück im Unglück und zog sich nur leichtere Verletzungen zu. Am Motorrad entstand etwa 3000 Euro Schaden.

