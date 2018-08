Polizeipräsidium Freiburg / March-Hugstetten - Einbruch/Täter ...

March-Hugstetten - Einbruch/Täter ermittelt

Freiburg - Ermittelt werden konnte mittlerweile einer der beiden Täter, die am 04. Januar 2018 in ein Haus in March-Hugstetten eingebrochen waren und der Polizei entwischt waren. Bei den gesicherten Spuren konnte DNA gefunden werden, die nach erfolgter Bestimmung zu der Täteridentifizierung führte. Der Mann sitzt derzeit wegen anderer gleichartiger Delikte in einer Haftanstalt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Ursprungsmeldung vom 05.01.2018

March-Hugstetten - Einbruch/Täter geflüchtet

March-Hugstetten - Am Donnerstagabend wurde der Polizei kurz vor 18 Uhr mitgeteilt, dass in einem Anwesen Im Bemmenstein in Hugstetten jemand mit einer Kerze im Haus herumlaufe, obwohl dem Mitteiler bekannt war, dass sich die Bewohner im Urlaub befanden. Als eine Streife der Polizeihundeführerstaffel wenige Minuten nach der Mitteilung an der angegebenen Anschrift eintraf, flüchtete kurz darauf einer von mindestens zwei Tätern nach einem Sprung auf das Garagendach und von dort auf die angrenzende Wiese in Richtung Grünstraße. Zusammen mit zeitgleich eintreffenden Kräften des Polizeireviers Breisach wurde die Verfolgung aufgenommen, allerdings konnte der Flüchtige auf dem morastigen Untergrund und in dem mannshohen Gras nicht mehr gestellt werden. Auch eine folgende Absuche mit Polizeihund blieb wegen des strömenden Regens erfolglos. Von einem Zeugen wurde weiter beobachtet, wie ein zweiter Täter aus einem auf der Straßenseite gelegenen Fensters des Obergeschosses herabsprang und anschließend humpelnd in Richtung Bahnhof flüchtete. Auch die intensive Fahndung nach ihm blieb in der Folge ergebnislos. Wie sich später herausstellte, waren die Täter durch ein auf der Südseite des Hauses gelegene Terrassentüre hineingelangt, nachdem sie diese zuvor aufgehebelt hatten. Im Haus selbst waren mehrere Schränke und Schubladen aufgerissen und Inventar auf dem Boden verstreut worden. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. Der Polizeiposten March bittet unter der Rufnummer 07665 934293 um Mitteilung von Hinweisen, die mit der Straftat in Verbindung stehen können.

