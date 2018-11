Polizeipräsidium Freiburg / March-Hugstetten - Zeugen gesucht

March-Hugstetten - Zeugen gesucht

Freiburg - March - Bereits am Freitag, 26. Oktober 2018, wurde in March-Hugstetten ein parkender Pkw angefahren, der Verursacher beging Unfallflucht. Am beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5.600 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein größeres Fahrzeug, möglicherweise auch mit Anhänger, die Herrenstraße in Fahrtrichtung March-Buchheim befahren und dabei den geparkten silberfarbenen BMW gestreift und von vorne bis hinten erheblich beschädigt. Es konnten rote Lackantragungen des Verursacherfahrzeuges gesichert werden. Der Polizeiposten March bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 07665 934293 zu melden.

