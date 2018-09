Polizeipräsidium Freiburg / March - Verkehrsunfall mit Überschlag

March - Verkehrsunfall mit Überschlag

Freiburg - March, L187 - Aus Unachtsamkeit kommt eine 28jährige Pkw-Fahrerin, am Donnerstag in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn ab und überschlägt sich in der Folge. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, während die Frau mit leichten Verletzungen davon kam. Wie es genau zu dem Unfall auf der Strecke zwischen Buchheim und Gottenheim gekommen war, ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt.

