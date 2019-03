Polizeipräsidium Freiburg / Maulburg: Berichtigung zum Unfall ...

Maulburg: Berichtigung zum Unfall beim Überholen - Mini-Fahrer verletzt und Totalschaden

Freiburg - Mit seinem Mini beabsichtigte am Samstag gegen 14.00 Uhr, ein 54 Jahre alter Mann, eine Fahrzeugkolone von drei Fahrzeugen auf der L 139 zu überholen. Während des Überholvorganges scherte plötzlich ein Peugeot zum Überholen vor ihm aus. Dem 54-jährigen war es nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen und touchierte den Peugeot an der linken hinteren Fahrzeugseite. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts in den Grünstreifen ab und dort zum Stillstand. Der Peugeot kam am rechten Fahrzeugrand zum Stehen. Der 20 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Mini-Fahrer verletzte sich im Gesicht und am Rücken, an seinem Auto entstand Totalschaden. Am Peugeot entstand Sachschaden von 1500 Euro. Weiter wurden zwei Straßenbegrenzungspfeiler sowie eine Betonröhre in Höhe von rund 1000 Euro beschädigt.

md/ma

