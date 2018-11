Polizeipräsidium Freiburg / Maulburg: Betonmischer stößt mit ...

Maulburg: Betonmischer stößt mit Auto zusammen - keine Verletzten

Freiburg - Am Freitag gegen 10.30 Uhr verursachte der Fahrer eines Betonmischers in Maulburg einen Verkehrsunfall. Er fuhr auf der Adelhauser Straße, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Adelhausen und geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links. Hier stieß der Betonmischer mit einem Ford zusammen, der dort an einer Einmündung stand. Am Betonmischer entstand etwa 1000 Euro Schaden, am Ford dagegen etwa 7000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

kj

