Polizeipräsidium Freiburg / Maulburg: Schlägerei auf dem Fußballfeld

Maulburg: Schlägerei auf dem Fußballfeld

Freiburg - Zu einer Auseinandersetzung zwischen jugendlichen Fußballspielern und deren Väter kam es am Samstag gegen 16.30 Uhr auf dem Sportplatz. Hier faulte und beleidigte in der ersten Halbzeit ein jugendlicher Spieler einen 16-jährigen aus der gegnerischen Mannschaft. Als dies ein Kamerad des 16-jährigen mitbekam, ging dieser auf den Gegner los und es kam zu einer Rangelei, bei der einer der Beteiligten noch einen Fußtritt am Kopf abbekam. Eltern gingen dazwischen, um die Parteien zu trennen. Ein Vater zog einen Angreifer von seinem Sohn weg, woraufhin sich dessen Vater einmischte und diese ebenfalls in Streit gerieten. Zwei der Jugendlichen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt.

md/ma

