Polizeipräsidium Freiburg / Motorradfahrer bei Unfall schwer ...

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg - Landkreis Lörrach

Wieden

Am Samstagnachmittag, um 16:10 Uhr, wurde dem Polizeirevier Schopfheim ein Verkehrsunfall zwischen Utzenfeld und Wieden mitgeteilt. Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr zuvor die L 123 talwärts und überholte hierbei eine Gruppe anderer Motorradfahrer. Nach dem Überholvorgang verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Honda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er zunächst die Schutzplanke, bevor er über diese hinweg geschleudert wurde. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Beinverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Motorrad und an der Schutzplanke entstand Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die L 123 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem DRK waren auch die Helfer der Bergwacht aus Schönau und Wieden im Einsatz.

Stand: 07:45 Uhr

FLZ/as (rsch)

