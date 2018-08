Polizeipräsidium Freiburg / Müllheim- Fahrzeugführer und Zeugen ...

Müllheim- Fahrzeugführer und Zeugen gesucht

Freiburg - Am Sonntagmorgen, 19.08.2018, um 05:45 Uhr, versuchte ein Mann in Müllheim, auf der Schwarzwaldstraße, in Höhe des Polizeireviers, mehrere Fahrzeuge anzuhalten. Hierzu stellte er sich schräg vor die vorbeifahrenden Fahrzeuge und fuchtelte mit den Armen. Dies konnte von Polizeibeamten beobachtet werden. Nur aufgrund der umsichtigen Fahrweise der Fahrzeugführer, kam es nach jetzigen Erkenntnissen zu keinen Gefährdungen. Nach den Anhalteversuchen auf der Schwarzwaldstraße wurde der Mann durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Die Fahrzeugführer, welche der Mann versuchte anzuhalten, sowie Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel. 07631/17880 zu melden.

