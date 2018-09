Polizeipräsidium Freiburg / Müllheim-Hügelheim - ...

Müllheim-Hügelheim - Sachbeschädigungen und Vermüllung am Grillplatz nehmen zu - Zeugen gesucht!!!

Freiburg - Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zu Verursachern von Vermüllung und Sachbeschädigungen am Grillplatz in Hügelheim geben können. Der sehr idyllisch gelegene Grillplatz in der Verlängerung der Höllbergstraße wurde seit Ende Juli immer wieder von Personen aufgesucht, welche das dortige Inventar mutwillig beschädigten und einiges an Müll zurück gelassen hatten. So wurde im jüngsten Fall im Zeitraum vom 03. bis 04. September erneut Abfall zurück gelassen und die dortigen Sitzbänke aus Holz aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Polizei in Müllheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Verursacher. Hinweise werden unter Tel. 07631-17880 entgegen genommen.

RM/ DH

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Müllheim Telefon: 07631/1788-152 oder -153 E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -