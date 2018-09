Polizeipräsidium Freiburg / Müllheim - Pkw-Aufbrecher auf dem ...

Müllheim - Pkw-Aufbrecher auf dem Hela Parkplatz- Zeugen gesucht!!!

Freiburg - Am Donnerstagmittag, 06. September, im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 15.45 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter zwei Pkw's auf dem Parkplatz des Hela Baumarktes in der Lörracher Straße in Müllheim aufgebrochen. Seitenscheiben wurden brachial eingeschlagen und die Fahrzeuge entriegelt. Aus den Kofferräumen wurden Einkäufe mit Kosmetik-/ Drogerieartikeln, Jacken, Bargeld sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von knapp 700 Euro entwendet. Der Täter, welcher offensichtlich 30 Minuten zuvor bereits in Effringen-Kirchen versucht hatte, einen Pkw aufzubrechen, war mit einem grauen Peugeot 206 mit französischem Kennzeichen unterwegs. Der Pkw wurde vermutlich in Frankreich entwendet. Der Täter hatte südländisches Aussehen, kurze schwarze Haare dürfte etwa um die 170 cm groß gewesen sein, war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Jogginghose mit weißen Adidas Streifen sowie mit schwarzen Schuhen bekleidet. Auffällig dürften die Adidas Streifen sein, welche an der Jogginghose nur von der Hüfte bis zu den Knien reichen und dort vermutlich ausgefranst sind. Zeugen, welchen der Täter in Müllheim oder das Einschlagen der Scheibe, verbunden mit einem Knall aufgefallen sein könnte, setzen sich bitte mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung.

RM/ DH

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Müllheim Telefon: 07631/1788-152 oder -153 E-Mail: muellheim.prev.fuegr@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/