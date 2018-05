Polizeipräsidium Freiburg / Murg: Bargeld aus dem ...

(2 Meldungen) Murg: Bargeld aus dem Haus gestohlen - zwei Bettlerinnen tatverdächtig / Pkw aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Freiburg - Murg: Bargeld aus dem Haus gestohlen - zwei Bettlerinnen tatverdächtig

Zwei Bettlerinnen suchten am Dienstagmittag ein Haus in Niederhof auf und sprachen eine Bewohnerin an. Während eine die Frau in ein Gespräch verwickelte, schlich die andere Bettlerin ums Haus herum. Gegen Abend stellte dann die Bewohnerin fest, dass das Scheingeld aus ihrem Geldbeutel fehlte. Das Portemonnaie lag auf einen Tisch im Vorraum zur Wohnung. Es erscheint wahrscheinlich, dass eine der beiden Bettlerinnen in einem unbeobachteten Moment den Raum betreten und das Geld entnommen hat. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Murg: Pkw aufgebrochen und Geldbeutel gestohlen

Ein auf dem Parkplatz Mühlefeld geparkter VW wurde in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen. Die Scheibe der Fahrertüre wurde eingeschlagen und ein offen in der Mittelkonsole abgelegter Geldbeutel gestohlen. Es war neben den persönlichen Papieren und Bankkarten des Eigners nur Münzgeld darin. Am Pkw wurde ein Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

