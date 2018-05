Polizeipräsidium Freiburg / Murg: Jugendliche nach ...

Murg: Jugendliche nach Einbruchsversuch festgenommen

Freiburg - Drei Jugendliche versuchten in der Nacht zum Dienstag, in eine Tankstelle in Murg einzubrechen. Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Bürgers konnten die Drei noch in der Nacht vorläufig festgenommen werden. Maskiert beabsichtigten sie gegen 02:00 Uhr, die Scheibe der Eingangstüre einzuwerfen. Dies misslang und die Täter flüchteten, wurde aber bei der Tatausführung von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen. Nach Sichtung des Videomaterials war klar, dass sich die drei mutmaßlichen Täter in der Nähe aufhielten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Polizeipostens Laufenburg sind noch nicht abgeschlossen.

