Polizeipräsidium Freiburg / Nachtragsmeldung zu Hausen im ...

Nachtragsmeldung zu "Hausen im Wiesental: Großbrand - Scheune brennt - Feuer noch nicht unter Kontrolle" - Stall und Heuhalle niedergebrannt - sieben Rinder getötet

Freiburg - Entgegen der Erstmeldung konnte nicht alle Tiere aus dem brennenden Stall gerettet werden. Es wurden sieben Rinder getötet. Das Feuer brach in einem Stall eines großen Aussiedlerhofes aus und griff schnell auf die direkt anliegende Heuhalle über. Das Areal umfasst mehrere Gebäude, darunter auch ein Mehrfamilienhaus und Lagerhallen. Ein Übergreifen des Feuers auf diese Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Dennoch wurden das Wohngebäude sowie die Stromleitung, die über das Gelände führt, durch die Hitzeentwicklung und die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Stall und das Heulager brannten völlig nieder, die Dächer stürzten ein. Die Feuerwehren aus Hausen im Wiesental, Schopfheim, Todtnau, Lörrach und Zell im Wiesental waren mit gut 70 Kameraden und 15 Fahrzeugen im Einsatz, wie auch der Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk und die Polizei mit mehreren Streifen. Ebenso war der Energieversorger vor Ort. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 500000 bis 600000 Euro liegen. Nach den ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich der dortigen Heizungsanlage aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Erstmeldung:

Schwarze Wolken wurden am Montag gegen 11:20 Uhr über einem landwirtschaftlichen Anwesen in Fahrnau beim Golfplatz gemeldet. Eine Scheune brennt, das Feuer droht, sich auszubreiten. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei befinden sich derzeit im Großeinsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Tiere und Personen im betroffenen Gebäude mehr. Es wird nachberichtet.

