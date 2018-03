Polizeipräsidium Freiburg / Nachtragsmeldung zu Rheinfelden: ...

Nachtragsmeldung zu "Rheinfelden: Fahrer bei Unfall schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber verlegt" - Fahrer verstorben

Freiburg - Der am 14.03.2018 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzte 78 Jahre alte Autofahrer ist in der Nacht zum 16.03.2017 verstorben. Ob sein Tod unmittelbar in Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen steht, wird derzeit geprüft.

Bisherige Meldung:

Ein 78 Jahre alter Pkw-Fahrer wurde Mittwoch zur Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall in der Mouscron-Allee schwer verletzt. Nach der Einlieferung ins Krankenhaus nach Lörrach wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg verlegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Unfall passierte gegen 12:15 Uhr. Eine 47 Jahre alte Frau missachtete mit ihrem Renault die Vorfahrt des Mannes, als sie von der Güterstraße kommend nach links in die Mouscron-Allee einfahren wollte. Im Einmündungsbereich prallte der Renault in den Nissan des Mannes, der dadurch von der Straße abkam und mit einem Baum auf der Grünfläche frontal kollidierte. Mitursächlich für die Vorfahrtsverletzung war die tief stehende Sonne, durch die die Frau geblendet worden war. Ein Notarzt und das Team eines Rettungswagens kümmerten sich an der Unfallstelle um den verletzten Mann. Neben den beiden Autos wurde auch der Baum schwer beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf insgesamt ca. 11000 Euro belaufen. Der Unfallbereich musste für den Verkehr gesperrt werden, es war eine örtliche Umleitung eingerichtet.

