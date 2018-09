Polizeipräsidium Freiburg / Neuenburg am Rhein: Gedrängelt und ...

Neuenburg am Rhein: Gedrängelt und ein anderes Fahrzeug beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg - Ein drängelnder Autofahrer warf am Donnerstagabend auf der A 5 vermutlich einen Gegenstand nach einem anderen Fahrzeug und beschädigte dadurch dieses. Gegen 19:25 Uhr befuhr ein Ehepaar die Autobahn von Freiburg kommend in Richtung Basel. Unmittelbar vor der Ausfahrt Neuenburg fuhr das Ehepaar in einer Kolonne von mehreren Fahrzeugen. Ein weißer Geländewagen mit französischer Zulassung versuchte, rechts zu überholen, was aufgrund einer zur kleinen Lücke nicht gelang. Hieraufhin setzte sich dieser Fahrer hinter den Pkw des Ehepaares und betätigte mehrmals die Lichthupe. Nachdem rechts frei war, wechselte das Ehepaar den Fahrstreifen. Der weiße Geländewagen überholte und als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, gab es einen lauten Knall. Der weiße Geländewagen setzte seine Fahrt fort und überholte hierbei die vor ihm fahrenden Fahrzeuge mehrmals verbotswidrig auf dem rechten Fahrstreifen. Am Wagen des Ehepaares wurde ein Schaden am hinteren linken Radkasten festgestellt, der vermutlich durch einen geworfenen Gegenstand verursacht wurde. Es besteht der Verdacht, dass dieser Gegenstand aus dem Geländewagen geworfen wurde. Bei dem Fahrzeug soll es sich einen weißen BMW X3 mit französischem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein unter der Tel. 07621 98000 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/