Polizeipräsidium Freiburg / Neuenburg: Tempokontrolle auf der A ...

Neuenburg: Tempokontrolle auf der A 5 - zehn erhebliche Geschwindigkeitsverstöße innerhalb von zwei Stunden

Freiburg - Am Freitagabend hat das Verkehrskommissariat Weil am Rhein die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der A 5 zwischen Bad Bellingen und Neuenburg überprüft und hatte innerhalb von zwei Stunden zehn erhebliche Überschreitungen zu beanstanden. Zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurden die dort zulässigen 120 km/h in beiden Fahrtrichtungen überwacht. So wurden zehn Fahrzeugführer gestoppt, die deutlich zu schnell waren. Die geringsten Verfehlungen lagen bei 163 km/h, der Höchstwert war 201 km/h, den ein 29 Jahre alter Niederländer mit seinem Mercedes-Benz beging. Es wurden Bußgelder von über 2000 Euro erhoben und die Summe der Fahrverbote lag bei einem Jahr und einem Monat.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/