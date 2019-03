Polizeipräsidium Freiburg / Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben - ...

Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben - Vermisster lebend aufgefunden / Umkirch: Vermisstenfahndung - 67-jähriger Mann könnte sich in einer hilfloser Lage befinden

Freiburg - Ein 67-jähriger Mann aus Umkirch, der seit Sonntag vermisst wurde, konnte lebend aufgefunden werden.

Am Dienstagabend, 26.03.2019, wurden ein Personenspürhund und ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz angefordert, um die seit Sonntag vermisste Person im Bereich Umkirch zu suchen. Kurz nach Mitternacht kam der entscheidende Hinweis von der Hubschrauberbesatzung. Mit der Wärmebildkamera wurde ein Bereich überprüft, in dem bereits der Hund zuvor eine Spur des Vermisssten angezeigt hatte.

Die Polizeikräfte am Boden wurden an die entsprechende Stelle herangeführt. Dort trafen sie auf den vormals Vermissten, der sich in einer hilflosen Lage befand und nun umgehend notärztlich versorgt werden konnte.

Hinweis für die Medien: Die polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Wir bitten darum, Namen und Lichtbild nicht mehr zu verwenden.

Erstmeldung:

Seit Sonntagnachmittag, dem 24.03.2019, wird der 67-jährige XXXXXX aus Umkirch vermisst. Herr S. könnte sich aufgrund seines Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden.

Der Vermisste ist 170 cm groß, er hat graue Haare mit Halbglatze und einen grauen Vollbart. Er trägt vermutlich eine dunkelblaue Jacke sowie eine hellblaue Jeanshose und blaue Schuhe. Er hat einen auffälligen,ungeraden Gang.

Alle Überprüfungen von Hinwendungsörtlichkeiten und sämtliche polizeilichen Suchmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Suche konzentriert sich derzeit auf die Region Umkirch. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste z. B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch eine weitere Strecke zurückgelegt haben könnte.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Bitte wenden Sie sich umgehend an die Kripo Freiburg (Tel. 0761 882-5777) oder jede andere Polizeidienststelle.

