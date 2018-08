Polizeipräsidium Freiburg / Pkw streift Radfahrerin und entfernt ...

Pkw streift Radfahrerin und entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit - Freiburg Richard-Wagner-Straße / Schubertstraße

Freiburg - Am 21.08.2018, gegen 21.27 Uhr, befährt der bislang unbekannte Pkw-Lenker 01 (Pkw mit Anhänger) die Richard-Wagner-Straße in nordwestlicher Richtung. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich der Richard-Wagner-Straße - Schubertstraße überholt er eine Radfahrerin welche die Richard-Wagner-Straße in selber Richtung befährt.

Beim Wiedereinordnen hält er keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Radfahrerin ein, so dass der Anhänger sie streift und sie zu Fall kommt. Die 20 Jährige zieht sich bei dem Sturz eine Kopfplatzwunde zu und musste in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen grünen Pkw Renault, Typ Espace handeln. Nähere Hinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweis zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Tel. 0761/882-3100 entgegen.

