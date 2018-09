Polizeipräsidium Freiburg / PKW-Unfall auf der A5, Höhe AS ...

PKW-Unfall auf der A5, Höhe AS Neuenburg, eine schwer verletzte Person

Freiburg - Zu einem PKW-Unfall mit Personenschaden kam es Samstagnacht, gg. 23.40 Uhr, auf der A5, Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Ausfahrt Neuenburg.

Die alleinbeteiligte 22-jährige Fahrzeuglenkerin kam wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und geriet in den Grünstreifen neben der Autobahn. Das Fahrzeug überschlug sich. Die Fahrzeugführerin konnte das Auto selbständig verlassen, erlitt jedoch so schwere, nicht lebensbedrohliche, Verletzungen, dass sie in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Der PKW wurde erheblich beschädigt, ebenso ein Straßenschild.

