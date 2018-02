Polizeipräsidium Freiburg / Polizeihubschrauber überführt ...

Polizeihubschrauber überführt Graffitisprayer

Freiburg - 79541 Lörrach-Brombach, Beim Haagensteg

Am Samstag, 03.02.2018, gegen 03.00 Uhr, war die Polizeihubschrauberstaffel in Lörrach an einer Suche nach einem Vermissten beteiligt. Im Rahmen der Absuche entdeckte die Hubschrauberbesatzung in Lörrach-Brombach zwei Graffitisprayer. Als die Sprayer bemerkten, dass sie aus der Luft beobachtet wurden, versuchten sie zu flüchten.

Die herangeführten Streifen konnten letztlich einen 18-jährigen Mann aus Lörrach festnehmen. Hierbei wurden entsprechende Beweismittel aufgefunden. Zwischenzeitlich konnte auch der zweite Tatverdächtige, ebenfalls ein 18-Jähriger aus Lörrach, ermittelt werden.

Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Lörrach, Bezirksdienst.

Auch der vermisste Mann konnte zwischenzeitlich unversehrt im Bereich der Pflegeeinrichtung aufgefunden werden.

